Guerreiro e il Bayern Monaco pronti alla separazione: addio a giugno

06/10/2025 | 15:21:02

Raphael Guerreiro e il Bayern Monaco sono pronti a salutarsi al termine della stagione, visto che i bavaresi non sembrano avere intenzione di prolungare il contratto del giocatore. Arrivato in Baviera a parametro zero nell’estate 2023 dopo sette stagioni ai rivali del Borussia Dortmund, il terzino portoghese non è una delle prime opzioni di Vincent Kompany e il club non avrebbe intenzione di prolungare l’accrdo che scade a giugno 2026. Con la maglia del Bayern, Guerreiro ha raccolto 73 presenze, mettendo a segno 9 gol e 6 assist. Lo riporta Bild.

foto: Instagram Guerreiro