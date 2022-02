Guerra Ucraina: De Zerbi e il suo staff bloccati in hotel

È precipitata nella notte la situazione in Ucraina, con i primi bombardamenti russi che hanno scosso tutto il mondo. C’è stata l’ufficialità della sospensione del campionato ucraino da parte della Federcalcio Ucraina, mentre ieri sera la Farnesina aveva diramato la seguente nota: “Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, è stato deciso – d’intesa con le Ambasciate dell’Unione Europea presenti nel Paese – di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa”.

Da monitorare anche la situazione di Roberto De Zerbi e del suo staff (8 collaboratori), che in queste ore avrebbero dovuto preparare la partita di questo sabato contro il Metalist. Allenamenti ovviamente sospesi, ma la notizia è che attualmente i tecnici italiani non posso fare rientro nello Stivale. Gli aeroporti, infatti, risultano attualmente bloccati o chiusi ed è al momento impossibile tornare in Italia. E così De Zerbi e il suo staff sono al momento bloccati in Hotel.

FOTO: Twitter Shakhthar