Guerra in Ucraina, Londra in marcia: c’è anche Shevchenko

Proseguono le iniziative a sostegno dell’Ucraina. In giornata a Londra migliaia di persone hanno sfilato in strada per opporsi a quanto sta succedendo nell’est dell’Europa. Nella marcia per la pace organizzata in Inghilterra c’era anche Shevchenko tra queste: l’ex calciatore del Milan si sta spendendo sui media per far sì che la pace possa prevalere sulla guerra e non perde occasione di partecipare a manifestazioni di questo tipo nella speranza di dare ancora più risonanza alle stesse.

Foto: Twitter Shevchenko