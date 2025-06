Guerra in Iran, voli cancellati. Taremi bloccato all’aeroporto. L’Inter si attiva per farlo partire

14/06/2025 | 11:23:29

L’Inter si appresta (insieme alla Juventus) ad esordire al Mondiale per Club. Nella notte di mercoledì prossimo, calcio d’inizio alle ore 3 italiane, la squadra di Cristian Chivu affronterà il Monterrey nella prima sfida della fase a gironi della competizione. In casa nerazzurra però, sono ore di apprensione pe Mehdi Taremi bloccato in Iran dal conflitto con Israele. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante nerazzurro si era recato a Teheran all’aeroporto per volare in California e raggiungere la squadra in ritiro, ma la chiusura dello spazio aereo civile ha portato alla sospensione del volo. Il club nerazzurro si sta attivando per capire se c’è la possibilità per il giocatore di raggiungere gli Stati Uniti e aggregarsi ai suoi compagni di squadra. Si proverà a fargli varcare i confini iraniani via terra e poi prendere un volo o dall’Iraq o altri Paesi vicini.

Foto: Instagram Inter