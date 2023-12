Guendouzi-Zaccagni: 2-0 Lazio a Empoli. Il Genoa ribalta il Sassuolo (2-1) e inguaia Dionisi

La Lazio vince 2-0 a Empoli e si rilancia in classifica. Decidono le reti di Guendouzi, primo gol in Serie A per il francese, e di Zaccagni nella ripresa, nel momento di maggiore spinta dei padroni di casa. Primo tempo che però costa caro alla Lazio, visto che in 5 minuti. Sarri ha perso Immobile e Luis Alberto. In classifica, la Lazio sale a 24, rivedendo la zona Champions a soli 4 punti (ma con una gara in più). L’Empoli resta a 12, sempre in zona retrocessione.

A Reggio Emilia, colpaccio del Genoa in casa del Sassuolo, che è in una crisi importante. Neroverdi che hanno perso Berardi nelle ore precedenti alla gara, per un attacco influenzale. Sassuolo avanti 1-0 con un gol di Pinamonti al 28′. Poco Genoa, che ha provato a far male con il solito Gudmundsson, ma poi miracoloso Martinez ad evitare il 2-0 su Mateus Henrique.

Nella ripresa, riscossa della squadra di Gilardino. Pareggia Gudmundsson su calcio di rigore al 64′, dopo un fallo di mano di Erlic. Nel finale, è Ekuban a regalare i 3 punti al Genoa, con un gol all’87’.

In classifica, il genoa si allontana dalla zona pericolosa, salendo a 19 punti, scavalcando proprio il Sassuolo che resta a 16, a +4 dalla zona retrocessione.

