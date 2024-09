Guendouzi: “Voglio portare un trofeo alla Lazio. Ho fatto molti progressi con Sarri”

Durante l’intervista concessa a FreeFoot, il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha così parlato della sua avventura in biancoceleste: “Sono molto felice qui, sta andando bene. Mi diverto, gioco l’Europa League e ho una bella squadra. Gioco con dei giocatori con cui ho giocato all’Olympique come Nuno Tavares e Samuel Gigot. Adesso penso al presente e il presente è la Lazio. È la cosa più importante al momento. Forza Lazio e Allez les Bleues”,

Poi ha proseguito: “L’obiettivo è di migliorare e di fare qualcosa di importante con la Lazio e di portare alla Lazio un trofeo. Facciamo tutto quello che possiamo in questa stagione perché abbiamo una grande squadra, sono sicuro che possiamo fare cose bellissime. Quando sono arrivato alla Lazio e ho firmato il contratto, all’aeroporto c’erano migliaia di supporter che mi aspettavano. Questo mi ha scaldato il cuore e mi ha dato voglia di battermi per loro. La mia personalità si concilia con i tifosi. C’è un pubblico con una bella energia e entusiasmo che vive per il club e che ci è sempre vicino, anche quando i momenti non sono dei migliori ci danno sempre forza ed entusiasmo. Sai che puoi contare su di loro. Anche quando andiamo in trasferta il settore ospiti è sempre pieno. Da quando sono arrivato c’è una bella atmosfera, abbiamo potuto constatarlo anche quest’anno dall’inizio della stagione. Anche nel match contro il Milan c’era una bellissima cornice di pubblico”.

Infine su Sarri e Tudor: “Di Sarri apprezzo molto il suo stile perché devi sempre avere possesso palla e fare giocate, attaccare forte in porta verso l’obiettivo. Ho fatto molti progressi a livello tattico con lui e poi è tornato Igor Tudor. Il suo non è il calcio che amo di più, ma bisogna adattarsi a qualsiasi sistema di gioco. Sono sicuro che è stato un momento non troppo felice”.

Foto: Instagram Lazio