Guendouzi recupera: in campo per la rifinitura

Buone notizie per la Lazio. Dopo i problemi al mignolo del piede, Guendouzi ha preso regolarmente parte alla rifinitura in vista della sfida di domani sera a Torino contro la Juve. Il centrocampista francese ha ormai recuperato e si prevede il suo utilizzo in coppia con Rovella.

Foto: Instagram Lazio