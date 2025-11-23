Guendouzi-Noslin, la Lazio batte il Lecce 2-0

23/11/2025 | 19:57:32

Torna al successo la Lazio che batte 2-0 all’Olimpico il Lecce.

Alla mezz’ora la rete che sblocca la gara è di Guendouzi. Assist di Basic, che mette una buona palla in mezzo all’area. Dalle retrovie spunta il francese, che conclude alle spalle di Falcone.

Nella ripresa, la Lazio raddoppia al 50′ con Dia. Dopo pochi minuti gol annullato dopo una revisione al VAR. Al 72′ doppia chance clamorosa per i romani nel giro di pochi secondi. Prima palo di Guendouzi sulla conclusione dalla distanza, subito dopo anche Zaccagni colpisce il palo. Il Lecce ha la bravura di tenere viva la contesa e il risultato in bilico fino al 90′. I salentini ci provano infatti nel lunghissimo recupero (7 minuti). Lecce che si sbilancia e al 95′ trova il 2-0. E’ Noslin a raddoppiare, prima si fa parare il tiro da Falcone, poi di testa ribadisce in rete. La Lazio vince 2-0 e sale a 18 punti, il Lecce resta a 10.

Foto: sito Lazio