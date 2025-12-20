Guendouzi: “Non me ne frega di essere il migliore in campo, dovevamo vincere”

Guendouzi ha parlato a Dazn dopo Lazio-Cremonese, sfogandosi dopo la mancata vittoria: “Non me ne frega un ca**o di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita. Difficile giocare contro il 3-5-2 della Cremonese, ma dovevamo fare di più. Abbiamo giocato male il primo tempo, è sempre difficile giocare contro la Cremonese che è una squadra che difende molto. I tifosi sono tanto speciali per noi, ci seguono sempre anche quando siamo in difficoltà come oggi. Vogliamo vincere di più per loro. Il mio obiettivo per il 2026? Vincere di più per la Lazio”.

Foto: Instagram Lazio