Guendouzi, multa e due giornate di squalifica. Solo multa per Greenwood

04/09/2026 | 19:29:01

Dopo gli eventi accaduti al fischio finale della gara di ritorno del preliminare di Champions tra il Lione e il Fenerbahce, l’Uefa ha sanzionato Mateo Guendouzi e Mason Greenwood. Multa da 50mila euro per il centrocampista francese e una squalifica effettiva di 2 partite, con altre due gare soggette a periodo di prova di un anno. L’ex Lazio salterà dunque la Roma. Ci sarà invece Mason Greenwood, multato per 30mila euro ma con una squalifica di una gara sospesa per un anno.

FOTO x fenerbahce