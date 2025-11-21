Guendouzi, le sirene Sunderland e la posizione della Lazio

Regis Le Bris allena il Sunderland e ha un grande rapporto con Matteo Guendouzi che conosce dai tempi del Lorient. Già la scorsa estate aveva chiesto al suo club di fare un tentativo per il centrocampista, ma non c’erano margini anche per il mercato bloccato in casa Lazio. Ieri l’allenatore è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi ancora su Guendouzi: “È presto per parlare di mercato, ma siamo in contatto con alcuni calciatori e Matteo è uno di loro. Al momento nulla di concreto, abbiamo un centrocampo molto forte, ma vedremo”. Guendouzi è rimasto per Sarri, fin qui non è apparso brillantissimo, ma è un cardine del centrocampo della Lazio che non ha potuto fare mercato. Il Sunderland è un club ricco, come quelli della Premier, le richieste partirebbero da 30 milioni ma la Lazio cerca un centrocampista, cedere Guendouzi significherebbe indebolire ulteriormente un organico che non è stato rinfrescato. In una stagione in cui tutto è al contrario, domenica pomeriggio anche lo sciopero dei tifosi organizzati dopo il mercato bloccato e una serie di infortuni da record mondiale.

Foto: Instagram Lazio