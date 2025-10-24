Guendouzi: “La Juve è una squadra forte, ma abbiamo le qualità per vincere”

24/10/2025 | 13:03:17

Il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus, ci aspettiamo una gara difficile. Giocheremo però in casa davanti al nostro pubblico e per questo vogliamo vincere per migliorare la classifica, abbiamo le qualità per battere i bianconeri. Dovremo giocare di squadra, uniti, come accaduto soprattutto nel primo tempo di Bergamo. La condizione della squadra? Abbiamo avuto alcuni infortuni nelle ultime settimane. Stiamo andando verso la direzione giusta, non è mai facile giocare contro squadre come Atalanta e Juventus ma sono sicuro che abbiamo le potenzialità per conquistare la vittoria”.

Foto: Instagram Lazio