Guendouzi: “Il mio futuro? Vedremo a fine stagione, ora vogliamo qualificarci in Champions”

10/05/2025 | 17:54:41

Il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 36^ giornata di Serie A. Cosa ha dichiarato sugli obiettivi dei biancocelesti: “E’ importante riportare la Lazio in Champions League. Daremo tutto nelle ultime tre partite e poi vedremo a fine stagione”.

FOTO: Instagram Lazio