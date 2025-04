Guendouzi: “Felice alla Lazio, ma ho l’OM nel cuore”

Matteo Guendouzi ha rilasciato un’intervista a Carré e ha parlato del suo attuale momento. “Greenwood? A livello di qualità tecnica è sopra la media. Ha avuto un impatto pazzesco, non sapevo che giocasse bene anche con il piede destro, che è raro per un mancino. La Lazio lo voleva la scorsa estate, peccato che non sia venuto. Ma sicuramente è un ottimo giocatore per il Marsiglia. De Zerbi è un allenatore eccezionale, è sempre bello imparare da grandi tecnici come ho fatto nella mia carriera. Tornare a Marsiglia? Tutto sanno che ho l’OM nel cuore. Oggi però sono molto felice alla Lazio, mi sento appagato sia nella vita professionale che personale. Ho intenzione di fare grandi cose con la Lazio, poi vedremo cosa accadrà più avanti”.

Foto: Instagram Lazio