Guendouzi: “Sono con Sarri da sei mesi, ma sembrano 1-2 anni. È un allenatore straordinario”

Durante l’intervista concessa a The Athletic, il centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, ha così parlato di Maurizio Sarri: “Ho trascorso sei mesi con Sarri, ma sembra che abbia trascorso uno o due anni perché imparo tantissimo con lui ogni giorno in allenamento. Tatticamente so cosa devo fare in campo. Ora sembra automatico, ma è molto bello lavorare con lui perché è un allenatore straordinario. Ricordo di aver perso la finale di Europa League quando lui era al Chelsea e io all’Arsenal nel 2019. Ho imparato molto perché quando sei un giovane calciatore in Francia, è più una questione individuale. e meno riguardo al collettivo. Mentre qui in Italia e con Sarri imparo molto tatticamente. È stato molto importante imparare questo lato del calcio”.

Foto: Instagram Lazio