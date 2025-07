Guela Doué e il Milan: ritorno di fiamma quasi un mese dopo

07/07/2025 | 23:55:08

Il Milan è tornato a pensare a Guela Doué, un’anticipazione della Gazzetta dello Sport di quasi un mese fa (era il 12 giugno, le fonti vanno sempre ricordate). E arrivano conferme anche dalla Francia, dove l’Equipe ha svelato l’offerta da 15 milioni del club rossonero per il Doué. Stiamo parlando di un terzino destro classe 2002, fratello di Desiré stella del Paris Saint-Germain, in forza allo Strasburgo che lo aveva prelevato dal Rennes per poco meno di 7 milioni. Giovane, veloce, esplosivo, margini di miglioramento, il classico profilo che solitamente il Milan cerca nell’inevitabile rivisitazione sulle fascia, a maggior ragione dopo aver detto addio a Walker e con Emerson Royal sul mercato nella speranza di trovare una sistemazione. Intanto, Guela Doué va sempre di moda in casa rossonera…

Foto: Instagram Doue