Guela Douè, chi è il terzino che piace al Milan

08/07/2025 | 10:30:27

Guela Douè torna nel mirino del Milan per la fascia destra, come vi abbiamo rivelato nelle scorse ore. Nato ad Angers il 17 ottobre 2002, è quasi tre anni più grande rispetto al fratello Désiré, laureatosi campione d’Europa col PSG lo scorso 31 maggio. Proprio come il fratello, è cresciuto nelle giovanili del Rennes, con cui ha dapprima affrontato il campionato di quinta divisione con la squadra riserve, prima di arrivare alla promozione. Il 1° febbraio 2023 ha infatti debuttato in prima squadra subentrando dalla panchina e prendendo il posto del fratello: solo un’anticipazione di quanto accaduto in seguito, con la titolarità conquistata nel 2023/24 e il successivo trasferimento allo Strasburgo. Adesso i riflettori del Milan che tornano ad accendersi su di lui.

Foto: Instagram Doue