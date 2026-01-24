Guehi debutta con il City: “Ho ancora molto da imparare, ma è stata una grande emozione”

24/01/2026 | 20:08:53

Guehi ha parlato a BBC Sport dopo il suo debutto con la maglia del Manchester City: “Da parte mia è andata bene, ho ancora molto da imparare per essere al passo con i tempi. Ci sono molti dettagli, posizionamento e altre cose da migliorare, ma è stato davvero emozionante. C’è una buona mentalità nel gruppo: è importante concentrarsi sulla prossima partita, assicurandoci di vincere. Abbiamo bisogno di questa intensità in squadra e speriamo di continuare così”.

foto x city