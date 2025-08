Guedes: “In Premier non mi sono ambientato. Qui per tornare ai miei livelli”

04/08/2025 | 23:55:34

Prime parole di Goncalo Guedes da calciatore della Real Sociedad, dopo l’ufficialità dell’acquisto dal Wolverhampton.

Queste le sue parole: “L’accoglienza della Real Sociedad è stata molto buona. Finora è andato tutto bene… e finora mi sto divertendo molto. È una squadra che gioca sempre molto bene, che vuole essere offensiva e avere possesso palla. Vogliono arrivare il più in alto possibile in classifica, e questo è importante anche per me perché voglio essere al top e raggiungere gli obiettivi del club. Voglio contribuire a raggiungerli, e ho sentito anche ottime cose sulla città e sulla gente. Tutto questo è stato importante nella mia decisione.

Arrivo con l’intenzione di lavorare il più duramente possibile. Ho anche parlato con l’allenatore e so cosa mi ha chiesto e cosa vuole da me; cercherò di dare il massimo per segnare più gol e assist possibili. Non mi sono mai adattato completamente alla Premier League e voglio tornare al mio livello il prima possibile, sapendo che sono in un paese e in un campionato che già conosco”.

Foto: X Real Sociedad