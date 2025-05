Gudmundsson: “Vorrei restare alla Fiorentina, ma non dipende da me”

08/05/2025 | 12:07:35

Intervistato da Marca, l’attaccante della Fiorentina Gudmundsson ha parlato anche del suo futuro: “Se mi piacerebbe restare alla Fiorentina? Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me. Mi piacciono le grandi partite e con il Betis sarà una di queste”. Sul collega del Betis, Isco, arrivano parole al miele: “È impressionante. Dobbiamo stare attenti a lui, ha avuto troppo spazio. Il paragone tra me ed Isco? Mi piace, è un bel paragone, ma non è del tutto giusto: lui ha giocato molti anni nel Real Madrid” le parole dell’ex calciatore del Genoa al quotidiano spagnolo.

FOTO: Instagram Gudmundsson