Gudmundsson si presenta: “Non importa dove giocherò, la scelta Lazio è stata semplice”

03/09/2026 | 14:15:35

Albert Gudmundsson si è presentato alla Lazio. “Con il Genoa è stata la mia migliore versione. Poi mi sono trasferito alla Fiorentina, durante il secondo anno ha avuto tanti infortuni. Sono davvero motivato, è bellissimo giocare per questo club, voglio dimostrare di essere il calciatore di sempre. Mi vedo come trequartista, sono un calciatore che vuole creare occasioni per la squadra e per se stesso. Dovrà essere Gattuso a trovarmi il posto nella squadra, non ha importanza dove giocherò. Ho scelto la Lazio perché è un club storico, la scelta è stata semplice. Sono onorato di essere qui, voglio aiutare il club a otre successi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ovviamente sappiamo che si giocherà con il 4-3-3, in ogni gara ci saranno comunque situazioni che dipenderanno dall’avversaria. Ci saranno partite in panchina, altre a destra e altre a sinistra. Sul futuro dipende da me, sono qui per far vedere ogni giorno cui sono, spero di giocare per la Lazio per altri anni. Mi sento bene, sono in forma e motivato. La Lazio ha qualità, è un bel collettivo. Le vicende extracampo? Conosco i miei valori, contano calcio, famiglia e amici”.

Foto: Sito Lazio