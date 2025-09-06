Gudmundsson rassicura i tifosi: “Grazie per tutti i messaggi, nulla di grave, la caviglia starà bene”

06/09/2025 | 17:34:54

Albert Gudmundsson sui social rassicura i tifosi, dopo il problema di ieri nel corso della gara della Nazionale islandese. Il giocatore della Fiorentina ha voluto rassicurare i tifosi attraverso i social, pubblicando un messaggio distensivo: “Grazie per tutti i messaggi, nulla di grave, la caviglia starà bene”. L’impressione è quindi che non si tratti di nulla di preoccupante e che Gudmundsson possa essere regolarmente a disposizione per la sfida con il Napoli.

Foto: Instagram Fiorentina