Gudmundsson: “Queste vittorie portano entusiasmo, felice per il gol e la prestazione”

07/09/2026 | 23:53:05

Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo la vittoria di Udine: “Sono molto felice non solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Queste vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara quella con il Milan sarà un test molto bello e importante”.

foto x lazio