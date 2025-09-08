Gudmundsson, il calciatore è atteso oggi a Firenze dopo l’infortunio in Nazionale
08/09/2025 | 12:32:38
In queste ore è atteso il rientro a Firenze – secondo quando riportato da Firenzeviola – di Albert Gudmundsson reduce dall’infortunio in nazionale lo scorso venerdì nella sfida tra la sua Islanda e l’Azerbaigian di venerdì scorso. Il giocatore verrà valutato in queste ore dopo l’infortunio alla caviglia. Il classe ’97 resta in fortissimo dubbio per la delicata sfida di sabato sera al Franchi contro il Napoli.
instagram gudmundsson