Gudmundsson: “La Fiorentina può puntare la Champions. Su Kean e Dzeko…”

14/08/2025 | 10:35:53

In una recente intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il calciatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha parlato della prossima stagione in maglia viola. Un estratto delle sue dichiarazioni: “Siamo soddisfatti della preparazione. Abbiamo lavorato duramente in allenamento e con amichevoli impegnative in Inghilterra. C’è chimica fra di noi e stiamo andando nella giusta direzione. Questa settimana sarà quella dello step definitivo”. Sul rapporto con Pioli: “Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo”. Sulle differenze tra Gilardino, Palladino e Pioli: “I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza”. Sugli obiettivi stagionali: “Nello sport come nella vita bisogna sempre cercare di puntare in alto. Fiorentina in Champions? Penso di sì. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande”. Su Kean e Dzeko: “Moise è un mostro. È molto forte, veloce e un killer dell’area di rigore. Edin è intelligente. Fa movimenti e tocchi giusti, oltre ai gol. Per me? Dico qualità”. Sul miglior numero 10 in A: “Per me Dybala di cui sono sempre stato un grande fan, artista puro”. Sulla mancanza di titoli: “Tutti vogliamo vincere una Coppa, faremo di tutto per portarla a Firenze. Per i tifosi, per noi e per il presidente Rocco Commisso“.

Foto: Instagram Gudmundsson