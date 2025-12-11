Gudmundsson: “Era importante vincere, può essere un nuovo inizio. In campionato dobbiamo tirarci su”

11/12/2025 | 21:43:34

Gudmundsson ha parlato a Sky dopo la vittoria della Fiorentina: “È sempre un piacere andare al Viola Park, recuperare e pensare alla prossima partita. Il gol? Era importante vincere stasera ma anche per me questo gol era importante. Ora ci dobbiamo concentrare sul Verona. Un nuovo inizio? Può darsi. In campionato siamo in una brutta situazione dalla quale dobbiamo uscire il prima possibile. Abbiamo tanti buoni rigoristi. Io sono il rigorista designato ma capisco che anche altri possano voler calciare i rigori. Comunque è il passato, ora vogliamo pensare solo alla prossima partita. Con Vanoli è tutto ok, è sempre stato tutto ok”.

Foto: Instagram Fiorentina