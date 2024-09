Gudmundsson è tornato a Firenze. Palladino deciderà domani per la convocazione

Albert Gudmundsson è tornato in Italia dopo l’udienza che lo ha visto coinvolto in Islanda. L’attaccante della Fiorentina nel tardo pomeriggio è atterrato all’aeroporto di Fiumicino per poi partire subito alla volta di Firenze. Già da domattina, quindi, l’islandese sarà a disposizione di mister Palladino per la rifinitura della gara contro l’Atalanta. Deciderà Palladino se convocarlo o no.

Foto: Instagram Fiorentina