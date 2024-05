Gudmundsson: “Amo questa città. Gli ultimi due anni i migliori della mia vita”

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, ha parlato a TGR Rai Liguria sulla sua esperienza al Genoa e sul futuro.

Queste le sue parole: “Questi due anni sono stati i migliori della mia vita. Quando siamo riusciti a salire dalla Serie B alla A è stato un momento speciale e l’abbiamo festeggiato assieme allo stadio. Di qui amo il clima, il cibo e le persone: è un bel momento. Genoa è una città molto bella e accogliente, adoro questo posto”.

Sul futuro, aggiunge: “Non so, come atleta professionista cerchi sempre di raggiungere il livello più alto ma da quando sono arrivato qui ho sempre vissuto un giorno dopo l’altro e mi sono trovato bene. Non cambierò certo adesso. Gilardino prima delle partite mi dà consigli dicendomi di essere concreto e incisivo ma allo stesso tempo mi lascia molta libertà ed è per questo che credo di aver fatto così bene in stagione”.

Foto: Instagram Serie A