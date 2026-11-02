Ufficiale: Gubbio, è finita l’avventura di Mauro Leo come direttore sportivo

02/11/2026 | 13:09:11

Il Gubbio comunica che è finita l’avventura con il direttore sportivo Mauro Leo, attraverso il comunicato del club: “As Gubbio 1910 comunica che, di comune accordo con il Direttore Sportivo Mauro Leo, è stata raggiunta un’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto professionale.

La decisione è maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, condividendo la volontà di intraprendere percorsi differenti.

La società desidera ringraziare il Direttore Leo per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”

Foto: sito Gubbio