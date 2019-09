Guarin, salta il trasferimento al Flamengo. Il vicepresidente: “Non è pronto per giocare”

Non proseguirà in Brasile la carriera di Fredy Guarin, ex centrocampista dell’Inter e attualmente svincolato. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del colombiano al Flamengo, ma la trattativa è saltata nelle ultime ore. A confermarlo è il presidente del club rossonero rossonero Marcos Braz nel corso di una conferenza stampa: “E’ andato in vacanza il 6 luglio e ha bisogno di molto tempo per ritrovare la forma da noi ritenuta necessaria per poter scendere subito in campo”.

Foto: Football Tribe