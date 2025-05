Guardiola: “Xabi Alonso super allenatore. L’anno scorso è stato imbattibile, farà bene anche in futuro”

10/05/2025 | 11:06:22

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Marca, dove ha commentato l’addio di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen.

Queste le sue affermazioni: “L’impatto di Xabi a Leverkusen è stato incredibile. Penso che tutti gli allenatori che hanno avuto l’opportunità, il piacere di averlo come giocatore, abbiano sempre saputo che sarebbe diventato un allenatore. Andare in Germania e andare in punta di piedi contro il Bayern Monaco è sempre molto difficile. La scorsa stagione erano imbattibili tranne l’ultima partita contro l’Atalanta nella finale di Europa League. Il suo modo di giocare, il modo in cui ha migliorato i giocatori. Penso che il Leverkusen dovrebbe essere molto orgoglioso di questo legame che ha avuto per anni”.

Foto: X Guardiola