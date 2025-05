Guardiola: “Wirtz? Non parlerò un solo secondo del futuro”

16/05/2025 | 23:50:42

Intervenuto nella conferenza stampa antecedente alla cruciale finale di FA Cup contro il Crystal Palace a Wembley Stadium, a Pep Guardiola è stato chiesto del presunto interesse del club per un sostituto di De Bruyne e in particolare per Florian Wirtz: “Ora non è il momento di parlare di questo”, ha insistito Guardiola. “Prima della finale di FA Cup dico solo che ho 24 giocatori eccezionali”, ha aggiunto il tecnico catalano. “Non parlerò un solo secondo del futuro”.

