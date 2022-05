Guardiola: “Vogliamo raggiungere la seconda finale e vincerla. Per eliminare il Real serve la perfezione”

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Real Madrid, valida per la semifinale di ritorno di Champions.

Queste le sue parole: “Recuperiamo qualche infortunato? Sì, Kyle Walker si è allenato, partirà con noi per Madrid. Domani prenderò una decisione”.

Sulla partita: “Sono due ottime squadre, si è visto una settimana fa. Sono i campioni di Spagna, non stiamo cercando di vincere in Inghilterra. Come ho detto una settimana fa, siamo in semifinale e vogliamo raggiungere la finale per il secondo anno consecutivo”.

La chiave del successo: “Non dobbiamo guardare il passato, cerchiamo di fare meglio di quello che abbiamo fatto. Andiamo a Madrid per quello”.

Ancelotti? “Gli faccio i complimenti per aver vinto il campionato spagnolo. Lo ammiro, è stato in tutto il mondo, ha allenato squadre fantastiche. È una persona eccezionale, l’ho conosciuto anni fa, è sempre calmo e controlla perfettamente le sue emozioni”.

Il Real Madrid è stato felice dopo la gara d’andata? “È stata una bella partita, aperta, con sette gol. Siamo contenti, forse avremmo potuto ottenere un risultato migliore, ma sarebbe potuto essere molto peggio. Nel bene e nel male abbiamo sempre saputo che sarebbero state più di due partite. L’Etihad e il Bernabeu. Per eliminare il Real Madrid devi fare ben più di due partite, serve la perfezione”.

