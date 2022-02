Guardiola: “Vittoria fondamentale. Fatto un passo avanti, nonostante le difficoltà”

Reduce dalla vittoria risicata contro l’Everton (0-1), il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha riconosciuto l’importanza dei tre punti in chiave campionato: “È stata una vittoria fondamentale. Il secondo tempo è stato una conseguenza del primo: ci siamo mossi di più e abbiamo attaccato meglio creando più occasioni dopo aver controllato la partita. La partita era molto difficile e questa vittoria è un passo in avanti nel nostro percorso. Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica con giocatori eccezionali come Gordon e Richarlison. Abbiamo avuto delle difficoltà all’inizio, ma lo spazio era poco ed è difficile attaccare per 90 minuti”.

Foto: Twitter Manchester City