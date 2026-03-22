Guardiola: “Vincere titoli è sempre più difficile. Arteta ha creato una squadra quasi imbattibile”

22/03/2026 | 21:25:29

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del City contro l’Arsenal in finale di Carabao Cup: “Sono davvero felice perché Arteta ha creato una squadra quasi imbattibile. Una quinta Carabao Cup in 10 anni non è male. Ogni volta che vinci un titolo sembra più difficile rispetto al passato. Forse è stato O’Reilly l’acquisto della stagione. All’inizio del campionato abbiamo avuto una lunga conversazione con lui. Ha iniziato a giocare come terzino sinistro e ha impressionato molto. Non siamo ancora la squadra che è l’Arsenal o quella che eravamo noi in passato. Ma abbiamo sempre trovato il modo di vincere titoli. A essere onesti, mi piacerebbe avere nove punti di vantaggio. È nelle loro mani. Abbiamo bisogno di tempo, di una pausa incredibile”.

foto x city