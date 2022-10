Guardiola: “Vincere la Champions non è facile, il Real Madrid c’è sempre. Haaland? Era affaticato”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato il passaggio del turno dei suoi agli ottavi di finale.

Queste le sue parole: “La Champions è molto difficile da vincere perché il Real Madrid c’è sempre. Quello che abbiamo conquistato contro il Copenaghen è un buon punto perché non è facile portare in fondo una partita in 10 contro 11. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Haaland? Ha terminato la partita contro il Southampton con molta stanchezza addosso e negli ultimi giorni non ha recuperato a dovere. Oggi stava un po’ meglio ma abbiamo deciso di tenerlo a riposo e di non rischiarlo”.

Foto: twitter City