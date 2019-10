Guardiola: “Vidal? Me lo porterei anche in guerra”

Pep Guardiola e Arturo Vidal. Un binomio vincente, ai tempi del Bayern Monaco, diviso dalle dinamiche del calciomercato ma il cui rapporto è rimasto intatto nonostante la “distanza” sportiva.

A Catalunya Radio, il tecnico adesso del Manchester City ha parlato in ottimi Termini del centrocampista blaugrana: “È un uomo spogliatoio, un ragazzo simpatico e competitivo. Se dovessi andare in guerra non avrei dubbi nel portarmelo dietro”.

foto: Twitter Bayern