Guardiola: “Una sola Champions vinta al City è un fallimento? Anche il Real ne ha vinte solo 15 in oltre 100 anni…”

16/03/2026 | 15:31:05

Conferenza stampa in casa Manchester City, chiamato domani all’impresa di rimontare il 3-0 subito in casa del Real Madrid.

Queste le parole di Pep Guardiola: “Sarà una partita perfetta sotto molti aspetti. Dobbiamo provare e riprovare, possiamo sempre creare occasioni. Ci conosciamo bene. Dobbiamo essere cinici e difendere bene”.

Una critica, una sola Champions vinta negli anni al City: “L’importante è non credere che sia un fallimento. Nello sport puoi fare le cose per bene, cercare di migliorare e riprovarci la stagione successiva. Tutto nasce dal duro lavoro, dalla dedizione e dall’amore per il proprio sport; non esiste squadra al mondo che vinca sempre. Nello sport si perde più di quanto si vinca: quanto tempo vuoi passare a pensarci? Ci sono molte cose più importanti che accadono nel mondo rispetto a questo. Il Real Madrid ha vinto 15 Champions, ma ne ha giocate 100: è forse un fallimento? Ne hanno perse più di quante ne abbiano vinte. Forse mi fai questa domanda perché sono del Barça”.

Foto: sito Manchester City