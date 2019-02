Guardiola umilia il Chelsea: il City dilaga 6-0! Tripletta di Aguero

Manchester City show. La squadra di Pep Guardiola schianta letteralmente il Chelsea nel posticipo della 26esima giornata di Premier League. Un sonoro 6-0 rifilato ai Blues di Sarri, che hanno incassato ben quattro reti nei primi 25 minuti di gioco: Apre le marcature Sterling (4′) sugli sviluppi di una punizione, poi sale in cattedra Sergio Aguero. Al 13′ l’attaccante argentino raddoppia con un perfetto tiro a giro da fuori area che si insacca sotto la traversa, poco dopo cala il tris. Al 25’ Gundogan pesca il 4-0, nella ripresa Aguero realizza la sua personale tripletta al 56’ su calcio di rigore. Nel finale ci pensa Sterling (doppietta) a siglare il definitivo 6-0. Il Manchester City vola nuovamente al primo posto in classifica a pari punti col Liverpool ma con una partita in più, il Chelsea scivola al quinto posto a -1 dall’Arsenal.

Foto: Twitter ufficiale Premier League