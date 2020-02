Guardiola tuona: “E’ impossibile vincere tutto ogni anno. Se non batteremo il Real, il proprietario mi licenzierà”

“Se non batteremo il Real allora il proprietario arriverà e mi dirà: ‘Non è abbastanza, vogliamo la Champions e mi licenzierà. E allora io dirò: ‘Ok grazie, è stato un piacere‘”.

Esordisce così l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ad un’intervista rilasciata durante Soccer Saturday.

“Le persone credono che – se sei Guardiola – devi vincere tutti i titoli possibili, ogni anno. È impossibile: se non vinci la Champions, la stagione è un disastro e se la vinci è un successo. Perché questo ragionamento? Vincere è molto difficile: la Champions soprattutto. Se così fosse – continua il tecnico del City – in oltre cento anni di storia del Manchester City ci sarebbero state cento stagioni fallimentari, e questo non è vero. Stiamo dando un messaggio sbagliato alle nuove generazioni: contano solo i trofei, è impossibile vincere tutto ogni anno. Non mi sono mai sentito il migliore al mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City