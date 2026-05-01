Guardiola: “Troppe partite? Giusto così. Se non mi piacesse, allenerei in Portogallo”

01/05/2026 | 20:22:02

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola ha commentato in conferenza stampa il numero elevato di impegni delle squadre europee: “Può succedere anche in altri paesi, ma qui è così. Bisogna adattarsi. Se non ti piace, vai ad allenare in Francia o in Portogallo. Io sono felice qui e l’ho sempre detto. Anche quando ero al Barcellona e vedevo gli allenatori di qui lamentarsi del calendario, è sempre stato così. Non mi aspettavo nulla di diverso”.

Foto: X Guardiola