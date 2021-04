Guardiola: “Troppe partite, dovremo chiedere a Fifa e Uefa di estendere l’anno a 400 giorni”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della finale di Carabao Cup e non solo: “Meritiamo di essere in finale. Le semifinali sono state dure e ora vogliamo vincere. Abbiamo un occhio di riguardo alla Champions League e al Crystal Palace per la prossima gara di Premier. La Champions? Sì, vogliamo vincere la coppa, ma il PSG c’è e non sarà facile batterlo. La coppa più importante? La Premier League è il titolo più importante, poi la qualificazione alla Champions League, poi c’è la stessa Champions League, poi la FA Cup e poi la Coppa di Lega, ma vogliamo vincere ogni partita”.

Sulla fine della Super Lega: “Ognuno nel proprio lavoro ha una parte importante degli affari. Il calcio è anche business. Tutte le squadre e i tifosi vogliono i migliori giocatori … e per questo devono ingaggiarli. Il capitolo è già chiuso. Tutti i club hanno rilasciato le loro dichiarazioni e noi dobbiamo cercare l’uguaglianza nei diritti umani e nello sport, così la società sarà migliore”.

Sul calendario: “Dovremo chiedere alla FIFA o alla UEFA di estendere l’anno a 400 giorni invece di 365 per giocare più partite. Non sono un esperto in Champions League, chiedo solo di ridurre il calendario e avere più tempo tra le partite. Quelli che decidono sono altri, dico la mia opinione. Se decidono che dobbiamo giocare altre 10 partite, allora si va avanti”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City