Guardiola: “Arrabbiato per l’ultima stagione. Trafford? Ecco cosa penso del nuovo portiere”

23/08/2025 | 12:05:30

Pep Guardiola si è raccontato in un’intervista condotta dall’ex portiere Joe Hart, pubblicata in data odierna da TNT Sports. Di seguito l’estratto delle sue dichiarazioni: “Sono davvero arrabbiato dopo l’ultima stagione. Se non avessi avuto il mio presidente e il mio direttore sportivo, sarei stato licenziato”. Sul nuovo portiere, James Trafford: “Riguardo a Trafford? Mi piace questo suo mix di sicurezza, un po’ di arroganza e tanta determinazione”.

Foto: X Guardiola