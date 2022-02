Guardiola: “Tottenham tutto arroccato dietro. Hanno giocato difesa e palla a Kane”

Manchester City ko contro Conte, che diventa l’unico club di premier a batter i citizens sia all’andata che al ritorno. A fine gara tutta l’amarezza del tecnico spagnolo in conferenza: “Non posso rimproverare nulla alla mia squadra, che è rimasta in attacco per tutto il tempo. Il Tottenham ha giocato la partita che mi aspettavo, si sono arroccati per trovare e sfruttare lo spazio con Kulusevski, Son e Kane, sfruttando a dovere le caratteristiche di Harry, che riesce a tenere il pallone e far salire la squadra lanciando i compagni. Sono stati davvero efficaci e noi non siamo riusciti a trovare lo slancio per trovare la via della rete. Nel primo tempo hanno segnato il gol. E nient’altro. Nella ripresa hanno prodotto una occasione con Harry. E segnato. Noi abbiamo cercato di farlo e ci siamo riusciti nel recupero. Poi ci abbiamo provato ancora, ma il Tottenham è una squadra molto cinica. Non avevamo bisogno di perdere una partita per sapere quanto fosse difficile vincere il campionato. Ci restano comunque ancora molte partite da giocare”.

FOTO: Twitter Manchester City