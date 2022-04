Guardiola: “ten Hag? Ottima scelta dello United. Le sue squadre sono gioia nel vederle giocare”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche alle domande sull’arrivo di ten Hag sulla panchina del Manchester United.

Queste le sue parole: “La scelta di ten Hag allo United? Basta guardare il suo Ajax e capirete le sue qualità. Gli faccio le mie congratulazioni e gli auguro il meglio. E’ un top manager, le sue squadre portano gioia nel guardarle. La sfida contro il Watford e le parole di Hodgson sul fatto che io non gli parlo? Non è vero. Dopo le partite io parlo con gli altri allenatori. E li invito per un bicchiere di vino. Perché non dovremmo essere amici? Sono certo che stesse scherzando. E’ questa la parte migliore della stagione? La adoro, ogni partita è importante. Significa che abbiamo fatto già tante belle cose”.

Foto: Twitter Manchester City