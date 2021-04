Guardiola svela il futuro di Eric Garcia: “Penso che firmerà col Barcellona”

Dopo la vittoria del Manchester City contro il Tottenham e il conseguente ottenimento della coppa di Lega, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa svelando il motivo del perché il difensore Eric Garcia non è stato convocato: “È uno dei miei giocatori preferiti. Spero di averne quindici come lui. Ma il motivo per cui non è stato convocato per la finale di Coppa di Lega è perché penso che firmerà per il Barça”.

Foto: Twitter Manchester City