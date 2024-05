Pep Guardiola ha voluto commentare in conferenza la notizia dell’esonero di Xavi da parte del Barcellona. “Cosa posso dire? Non è una buona notizia perché vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Nel nostro lavoro devi vincere altrimenti sei in una posizione pericolosa. Non importa se sei giovane o vecchio, devi vincere, essere bravo e fare un buon lavoro”.

Foto: twitter City