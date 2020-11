Guardiola sul rinnovo: “Mi sono sentito a mio agio dal primo giorno, questa sfida durerà altri due anni”

Pep Guardiola ha rinnovato col Manchester City fino al 2023, queste le sue parole secondo quanto riporta il sito ufficiale dei Citizens:

“Mi sono sentito a mio agio nel Club e nella città dal primo giorno. I giocatori, lo staff, i tifosi, la proprietà, tutti mi hanno accolto bene.

Da quel momento abbiamo segnato tanti gol, vinto partite e trofei, e siamo tutti molto fieri di questi successi. Avere questo tipo di supporto è la cosa migliore che un allenatore possa desiderare, ho tutto per fare bene il mio lavoro e sono onorato dalla fiducia che il proprietario, il presidente, Ferran e Txiki hanno dimostrato di avere.

Saremo qui per altri due anni: la sfida per noi è quella di continuare a migliorare ed evolvere, e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo”.

Foto: Twitter ufficiale Man City