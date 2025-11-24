Guardiola sul litigio con il cameraman: “Mi sento in imbarazzo e mi vergogno. Mi sono scusato subito”

24/11/2025 | 16:21:29

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole sul litigio con il cameraman dopo il fischio finale della partita contro il Newcastle:

“Quando lo rivedo mi sento in imbarazzo e mi vergogno. Col cameraman mi sono scusato subito. Sono quello che sono, anche dopo 1000 partite non sono una persona perfetta. Continuo a fare grandi errori, non c’è modo di evitarlo. Quello di cui sono sicuro è che ho difeso la mia squadra e continuerò a farlo. La ragione per cui sentivo di doverlo fare è che nella mia esperienza devi fare quasi 100 punti per vincere la Premier, altrimenti non ci riesci. Sono una persona che si fa prendere dalle emozioni, che in panchina si agita, muove le mani e le braccia”.

Foto: X Guardiola