Una semifinale ottenuta in rimonta. Nonostante l’entusiasmo per la vittoria in FA Cup, Pep Guardiola però non è completamente soddisfatto per via del gol in fuorigioco realizzato da Aguero. In conferenza stampa il tecnico del Manchester City dichiara: “In tutta Europa c’è la VAR. Qui non c’è. Non mi piace vincere in questo modo. Mi dispiace”.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City